Посольство России в Швеции признало, что Крым – это Украина

На официальной странице посольства России в Швеции в Twitter во вторник была опубликована карта, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На карте, где сравниваются средние цены на топливо в Европе (без указания источника данных), Украина изображена в международно признанных границах, включая Крым.

Это сразу же заметили пользователи в комментариях, которые посоветовали России забрать войска из Крыма.

Beautiful. Thank you for admitting that Крим - це Україна 💕 pic.twitter.com/vT4NMNcgun