Посольство России в Швеции признало, что Крым – это Украина
На официальной странице посольства России в Швеции в Twitter во вторник была опубликована карта, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На карте, где сравниваются средние цены на топливо в Европе (без указания источника данных), Украина изображена в международно признанных границах, включая Крым.
Это сразу же заметили пользователи в комментариях, которые посоветовали России забрать войска из Крыма.
Beautiful. Thank you for admitting that Крим - це Україна 💕 pic.twitter.com/vT4NMNcgun— Dita Krauze❤🇺🇦 (@ditakrauze) January 17, 2023
Также на карте не отражена аннексия Россией четырех украинских областей в сентябре 2022 года, после начала полномасштабной войны.
Отметим, что в России планируют ввести ответственность за изображение карт без аннексированных украинских территорий.
В западных СМИ ранее были случаи, когда аннексированный Крым ошибочно изображали как якобы территорию России.
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