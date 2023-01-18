Посольство России в Швеции признало, что Крым – это Украина

Крым - это Украина, фото из Twitter посольства РФ в Швеции

На официальной странице посольства России в Швеции в Twitter во вторник была опубликована карта, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На карте, где сравниваются средние цены на топливо в Европе (без указания источника данных), Украина изображена в международно признанных границах, включая Крым.

Это сразу же заметили пользователи в комментариях, которые посоветовали России забрать войска из Крыма.

Beautiful. Thank you for admitting that Крим - це Україна 💕 pic.twitter.com/vT4NMNcgun — Dita Krauze❤🇺🇦 (@ditakrauze) January 17, 2023

Также на карте не отражена аннексия Россией четырех украинских областей в сентябре 2022 года, после начала полномасштабной войны.

Отметим, что в России планируют ввести ответственность за изображение карт без аннексированных украинских территорий.

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В западных СМИ ранее были случаи, когда аннексированный Крым ошибочно изображали как якобы территорию России.

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