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Посольство России в Швеции признало, что Крым – это Украина

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 00:27
Крым - это Украина, фото из Twitter посольства РФ в Швеции

На официальной странице посольства России в Швеции в Twitter во вторник была опубликована карта, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На карте, где сравниваются средние цены на топливо в Европе (без указания источника данных), Украина изображена в международно признанных границах, включая Крым.

 

Это сразу же заметили пользователи в комментариях, которые посоветовали России забрать войска из Крыма.

Также на карте не отражена аннексия Россией четырех украинских областей в сентябре 2022 года, после начала полномасштабной войны.

Отметим, что в России планируют ввести ответственность за изображение карт без аннексированных украинских территорий.

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В западных СМИ ранее были случаи, когда аннексированный Крым ошибочно изображали как якобы территорию России.

Читайте также: Между аннексией и оккупацией: как правильно называть украинский Крым.

Темы: ШвецияКрымРосcия
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