Посольство Росії у Швеції визнало, що Крим – це Україна

На офіційній сторінці посольства Росії у Швеції у Twitter у вівторок було опубліковано карту, на якій Крим позначений як територія України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На карті, де порівнюються середні ціни на пальне в Європі (без вказання джерела даних), Україну зображено в міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом.

Реклама:

Це одразу ж помітили користувачі в коментарях, які порадили Росії забрати війська з Криму.

Beautiful. Thank you for admitting that Крим - це Україна 💕 pic.twitter.com/vT4NMNcgun