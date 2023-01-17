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Посольство Росії у Швеції визнало, що Крим – це Україна

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 23:27
Посольство Росії у Швеції визнало, що Крим – це Україна
Крим – це Україна, фото з Twitter посольства РФ у Швеції

На офіційній сторінці посольства Росії у Швеції у Twitter у вівторок було опубліковано карту, на якій Крим позначений як територія України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На карті, де порівнюються середні ціни на пальне в Європі (без вказання джерела даних), Україну зображено в міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом.

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Це одразу ж помітили користувачі в коментарях, які порадили Росії забрати війська з Криму.

Також на карті не відображена анексія Росією чотирьох українських областей у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни.

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Зазначимо, що в Росії планують запровадити відповідальність за зображення карт без анексованих українських територій.

У західних ЗМІ раніше траплялись випадки, коли анексований Крим помилково зображували як нібито територію Росії.

Читайте також: Між анексією та окупацією: як правильно називати український Крим.

Теми: ШвеціяКримРосія
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