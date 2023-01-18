Столтенберг: Украине нужно "существенно больше" оружия, в войне наступил переломный момент

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг повторил призыв увеличить поставки оружия в Украину в, по его словам, поворотный момент российской полномасштабной агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", такое Столтенберг сказал в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - пояснил он.

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Генсек НАТО также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации о предоставлении Украине танков. В то же время он приветствовал решение Британии отправить Киеву свои танки Challenger 2.

По словам Столтенберга, Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.

Он сказал, что ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась в течение последних недель, но длительные ожесточенные бои в городе Бахмут на востоке продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины.

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"Президент (России Владимир) Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен осознать, что не может победить на поле боя", - добавил Столтенберг.

Ранее в среду заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что страны Альянса должны готовиться к тому, что Украина будет нуждаться в помощи длительное время, поскольку Владимир Путин готовится к долгой войне.