Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг: Украине нужно "существенно больше" оружия, в войне наступил переломный момент

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 16:31

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг повторил призыв увеличить поставки оружия в Украину в, по его словам, поворотный момент российской полномасштабной агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", такое Столтенберг сказал в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - пояснил он.

Реклама:

Генсек НАТО также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации о предоставлении Украине танков. В то же время он приветствовал решение Британии отправить Киеву свои танки Challenger 2.

По словам Столтенберга, Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.

Он сказал, что ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась в течение последних недель, но длительные ожесточенные бои в городе Бахмут на востоке продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Президент (России Владимир) Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен осознать, что не может победить на поле боя", - добавил Столтенберг.

Ранее в среду заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что страны Альянса должны готовиться к тому, что Украина будет нуждаться в помощи длительное время, поскольку Владимир Путин готовится к долгой войне.

Темы: НАТОУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: