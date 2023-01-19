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Министр обороны Канады посетила Ирпень: Россия ответит за свои преступления

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 18:44
Министр обороны Канады посетила Ирпень, фото из Twitter Anita Anand

Министр обороны Канады Анита Ананд посетила Ирпень и заявила, что Россия должна ответить за совершенные военные преступления.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"В Ирпене я увидела доказательства ужасных атак России на Украину. Дома превратились в руины. Сгоревшие автомобили, когда-то принадлежавшие семьям. Мы видели дыры в земле, где когда-то стояли здания. Россия должна ответить - и ответит - за свои преступления", - говорится в сообщении.

Ананд в среду прибыла с визитом в Киев и сообщила, что страна передаст Украине 200 бронированных машин Senator.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадское правительство пока не рассматривает вопрос об отправке танков Leopard 2.

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Темы: ИрпеньвойнаРосcияКанада
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