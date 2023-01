Министр обороны Канады посетила Ирпень: Россия ответит за свои преступления

Министр обороны Канады Анита Ананд посетила Ирпень и заявила, что Россия должна ответить за совершенные военные преступления.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"В Ирпене я увидела доказательства ужасных атак России на Украину. Дома превратились в руины. Сгоревшие автомобили, когда-то принадлежавшие семьям. Мы видели дыры в земле, где когда-то стояли здания. Россия должна ответить - и ответит - за свои преступления", - говорится в сообщении.

In Irpin, I saw evidence of Russia’s horrific attacks on Ukraine. Homes have been reduced to rubble. Burnt-out cars once owned by families now lie in twisted stacks. We saw holes in the ground where buildings once stood. Russia must – and will – face consequences for its crimes. pic.twitter.com/aH04JiHbJ7