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Міністр оборони Канади відвідала Ірпінь: Росія відповість за свої злочини

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 17:44
Міністр оборони Канади відвідала Ірпінь: Росія відповість за свої злочини
Міністр оборони Канади відвідала Ірпінь, фото з Twitter Anita Anand

Міністр оборони Канади Аніта Ананд відвідала Ірпінь і заявила, що Росія повинна відповісти за скоєні воєнні злочини.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"В Ірпені я побачила докази жахливих атак Росії на Україну. Будинки перетворилися на руїни. Згорілі автомобілі, що колись належали сім'ям, тепер лежать покрученими стосами. Ми бачили дірки в землі, де колись стояли будівлі. Росія повинна відповісти - і відповість - за свої злочини", - йдеться у повідомленні.

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Ананд у середу прибула з візитом до Києва і повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадський уряд наразі не розглядає питання про відправку танків Leopard 2.

Теми: ІрпіньвійнаРосіяКанада
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