Міністр оборони Канади відвідала Ірпінь: Росія відповість за свої злочини

Міністр оборони Канади Аніта Ананд відвідала Ірпінь і заявила, що Росія повинна відповісти за скоєні воєнні злочини.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"В Ірпені я побачила докази жахливих атак Росії на Україну. Будинки перетворилися на руїни. Згорілі автомобілі, що колись належали сім'ям, тепер лежать покрученими стосами. Ми бачили дірки в землі, де колись стояли будівлі. Росія повинна відповісти - і відповість - за свої злочини", - йдеться у повідомленні.

In Irpin, I saw evidence of Russia’s horrific attacks on Ukraine. Homes have been reduced to rubble. Burnt-out cars once owned by families now lie in twisted stacks. We saw holes in the ground where buildings once stood. Russia must – and will – face consequences for its crimes. pic.twitter.com/aH04JiHbJ7