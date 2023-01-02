В результате ночного обстрела в Киеве повреждены объекты энергетики – начались отключения

В результате ночной атаки врага в Киеве повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе начались аварийные отключения электроэнергии.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко и ДТЭК в Telegram

Прямая речь: "В результате ночного обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии".

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Детали: Кличко отметил, что из-за аварийных отключений света в Киеве обесточены некоторые объекты теплоснабжения.

При этом водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, сообщил мэр.

Позже, в 09:29, ДТЭК также сообщил, что экстренные отключения света применены, поскольку в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы.

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