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В результате ночного обстрела в Киеве повреждены объекты энергетики – начались отключения

"Украинская правда"Понедельник, 2 января 2023, 07:11
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, ФОТО КГДА

В результате ночной атаки врага в Киеве повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе начались аварийные отключения электроэнергии.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко и ДТЭК в Telegram

Прямая речь: "В результате ночного обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии".

Детали: Кличко отметил, что из-за аварийных отключений света в Киеве обесточены некоторые объекты теплоснабжения.

При этом водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, сообщил мэр.

Позже, в 09:29, ДТЭК также сообщил, что экстренные отключения света применены, поскольку в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 20 воздушных целей.
  • В результате ночной атаки на столицу поврежден жилой дом и пострадал 19-летний парень.

Темы: КиевВиталий Кличкоэлектроэнергия
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