Гиркин прокомментировал уничтожение сотен оккупантов в Макеевке: Может повториться

РАЗРУШЕНИЯ НА МЕСТЕ ДИСЛОКАЦИИ РОССИЯН В МАКЕЕВКЕ, ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтверждает массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области и говорит, что подобное может повториться.

Источник: Telegram-канал боевика

Прямая речь: "Объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки.

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По количеству жертв - до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами).

В любом случае - счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать).

Меня предупредили, что подобное может повториться В любой момент, поскольку это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет "Хаймерс". И - да - это не первый такой случай, - в прошлом году таких было тоже немало. Хотя, как правило, все-таки с меньшим количеством жертв".

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Детали: Боевик сетует, что российские генералы "необучаемы в принципе", хотя сами - после летних "погромов штабов" - предпочитают держаться подальше от расположения вверенных войск - вне радиуса поражения ракет противника.

Что предшествовало: По данным СтратКома, в новогоднюю ночь, благодаря точному удару ВСУ, в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Напомним: В начале декабря 2022 года российский боевик Игорь Гиркин (Стрелков) вернулся с оккупированных территорий Донецкой области в РФ. Террорист поведал, что ему так и не удалось "повоевать" на Украине.