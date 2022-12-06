Гиркин заявил, что не смог повоевать против Украины и вернулся в Москву

Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) вернулся с оккупированных территорий Донецкой области в РФ.

Источник: Telegram-канал боевика

Прямая речь: "Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО именуют некими "боевиками") не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому".

Детали: По словам Гиркина, в конце первой декады октября он прибыл на территорию ОРДО, явился в один из "военных комиссариатов" сепаратистов, где написал заявление с просьбой о "добровольной мобилизации в ряды вс "ДНР".

Якобы был зачислен в состав "маршевой роты N-ской мотострелковой бригады 1 корпуса нм "ДНР" для последующего направления в неназванный батальон "N-ского стрелкового полка".

Получил соответствующее временное удостоверение (на фото).

Далее Гиркин утверждает, что в ходе ряда рабочих поездок несколько раз бывал в оккупированном Донецке, в ноябре - в районе города Сватово, где "чуть более 10 суток пытался осуществлять обязанности нач.штаба батальона".

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Под обстрелами, как говорит, не был.

По словам террориста, в конце ноября он с некоторым недоумением выяснил, что не состоит в должности в своем батальоне, и вообще никак не числится в штатах "N-ского полка".

Гиркин обвинил так называемое "командование" полка и батальона в махинациях.

После еще некоторых мытарств он якобы сдал выданные ему автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы (батальон не находится на фронте и даже в прифронтовой зоне и неизвестно, когда там окажется и окажется ли вообще) и "отбыл куда считал нужным".

По его словам, поздно вечером 5 декабря - вернулся в Москву.

Напомним: В деле о сбитом авиалайнере MH17 Окружной суд Гааги признал виновным Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Суд заочно приговорил к их пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест.

Что предшествовало: В октябре появилась информация, что Гиркин (Стрелков), предположительно, пошел воевать в Украину, при этом за взятие его в плен уже обещают десятки тысяч долларов. Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантировало выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.

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