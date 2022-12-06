Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гиркин заявил, что не смог повоевать против Украины и вернулся в Москву

Валентина РоманенкоВторник, 6 декабря 2022, 11:59
Гиркин заявил, что не смог повоевать против Украины и вернулся в Москву
фото из ТГ боевика

Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) вернулся с оккупированных территорий Донецкой области в РФ.

Источник: Telegram-канал боевика

Прямая речь: "Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО именуют некими "боевиками") не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому".

Реклама:

Детали: По словам Гиркина, в конце первой декады октября он прибыл на территорию ОРДО, явился в один из "военных комиссариатов" сепаратистов, где написал заявление с просьбой о "добровольной мобилизации в ряды вс "ДНР".

Якобы был зачислен в состав "маршевой роты N-ской мотострелковой бригады 1 корпуса нм "ДНР" для последующего направления в неназванный батальон "N-ского стрелкового полка".

Получил соответствующее временное удостоверение (на фото).

ВИДЕО ДНЯ

Далее Гиркин утверждает, что в ходе ряда рабочих поездок несколько раз бывал в оккупированном Донецке, в ноябре - в районе города Сватово, где "чуть более 10 суток пытался осуществлять обязанности нач.штаба батальона".

Под обстрелами, как говорит, не был.

По словам террориста, в конце ноября он с некоторым недоумением выяснил, что не состоит в должности в своем батальоне, и вообще никак не числится в штатах "N-ского полка".

Гиркин обвинил так называемое "командование" полка и батальона в махинациях.

После еще некоторых мытарств он якобы сдал выданные ему автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы (батальон не находится на фронте и даже в прифронтовой зоне и неизвестно, когда там окажется и окажется ли вообще) и "отбыл куда считал нужным".

По его словам, поздно вечером 5 декабря - вернулся в Москву.

Напомним: В деле о сбитом авиалайнере MH17 Окружной суд Гааги признал виновным Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Суд заочно приговорил к их пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест.

Что предшествовало: В октябре появилась информация, что Гиркин (Стрелков), предположительно, пошел воевать в Украину, при этом за взятие его в плен уже обещают десятки тысяч долларов. Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантировало выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.

Предыстория:

  • Гиркин в 2014 году с группой боевиков захватил государственные здания в Славянске. После чего в районе Славянска была расстреляна группа подразделения СБУ "Альфа". Военные действия также начались в этот период.
  • После полного окружения силами АТО Славянска в ночь на 5 июля 2014 года Гиркин вышел в Донецк.
  • Позднее Гиркин обвинял помощника президента РФ Владислава Суркова в том, что ему пришлось сложить с себя полномочия "министра обороны" несуществующей "ДНР" и отправиться в РФ.

Темы: Гиркинтерроризмвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Гиркин
Арест Гиркина может разозлить часть военных и пропагандистов РФ - разведка Британии
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
Гиркина-Стрелкова задержали в России по наводке бывшего вагнеровца – СМИ
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: