Минобороны России подтвердило уничтожение оккупантов в Макеевке, но занижает потери

Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно Минобороны РФ: "Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка".

Детали: По данным российского оборонного ведомства, два снаряда якобы сбили средствами ПВО.

Остальные ракеты попали в пункт временной дислокации россиян, в результате чего погибло 63 оккупанта.

Предыстория:

Ранее СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он также заявил, что подобное может повториться.