Минобороны России подтвердило уничтожение оккупантов в Макеевке, но занижает потери

Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно Минобороны РФ: "Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка".

Реклама:

Детали: По данным российского оборонного ведомства, два снаряда якобы сбили средствами ПВО.

Остальные ракеты попали в пункт временной дислокации россиян, в результате чего погибло 63 оккупанта.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ