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Минобороны России подтвердило уничтожение оккупантов в Макеевке, но занижает потери

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 15:01
Минобороны России подтвердило уничтожение оккупантов в Макеевке, но занижает потери
Российские МЧСники разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в Макеевке. Фото РИА Новости

Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно Минобороны РФ: "Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка".

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Детали: По данным российского оборонного ведомства, два снаряда якобы сбили средствами ПВО.

Остальные ракеты попали в пункт временной дислокации россиян, в результате чего погибло 63 оккупанта.

Предыстория: 

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Темы: РосcиявойнаДонецкая область
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