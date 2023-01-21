США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты

Страны международной коалиции, которые ввели предельную цену на российскую нефть, согласились установить две предельные цены на нефтепродукты из РФ.

Источник: пресс-служба Министерства финансов США

Детали: В пятницу, 20 января, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо провел онлайн-встречу с заместителями министров финансов стран, которые ввели ограничения на цену российской нефти морской транспортировки, чтобы обсудить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги для завершения политики ограничения цен на российские нефтепродукты.

Участники встречи согласились с подходом в отношении нефтепродуктов из РФ, который предусматривает введение двух предельных цен.

Дословно: "Одна предельная цена – на нефтепродукты, которые обычно продаются с надбавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин, вторая предельная цена – на продукты, которые продаются со скидкой к цене на сырую нефть, такие как мазут".

Больше деталей: Участники встречи согласились, что такой подход позволит лучше откалибровать политику установления предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен, по которым они торгуются.

Также заместители министров согласились пересмотреть в марте предельную цену на российскую нефть.

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"Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках после введения предельных цен на нефтепродукты, а также ознакомиться с результатами технической экспертизы ЕС по предельной цене на нефть", – говорится в сообщении Минфина США.

Что этому предшествовало: В начале декабря дипломаты ЕС согласились установить предельную цену на российскую нефть, которая транспортируется морем, на уровне 60 долларов за баррель.