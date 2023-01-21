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США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты

"Украинская правда"Суббота, 21 января 2023, 00:58
США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты
Добыча нефти, иллюстративное фото GETTY IMAGES

Страны международной коалиции, которые ввели предельную цену на российскую нефть, согласились установить две предельные цены на нефтепродукты из РФ.

Источник: пресс-служба Министерства финансов США

Детали: В пятницу, 20 января, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо провел онлайн-встречу с заместителями министров финансов стран, которые ввели ограничения на цену российской нефти морской транспортировки, чтобы обсудить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги для завершения политики ограничения цен на российские нефтепродукты.

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Участники встречи согласились с подходом в отношении нефтепродуктов из РФ, который предусматривает введение двух предельных цен.

Дословно: "Одна предельная цена – на нефтепродукты, которые обычно продаются с надбавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин, вторая предельная цена – на продукты, которые продаются со скидкой к цене на сырую нефть, такие как мазут".

Больше деталей: Участники встречи согласились, что такой подход позволит лучше откалибровать политику установления предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен, по которым они торгуются.

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Также заместители министров согласились пересмотреть в марте предельную цену на российскую нефть.

"Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках после введения предельных цен на нефтепродукты, а также ознакомиться с результатами технической экспертизы ЕС по предельной цене на нефть", – говорится в сообщении Минфина США.

Что этому предшествовало: В начале декабря дипломаты ЕС согласились установить предельную цену на российскую нефть, которая транспортируется морем, на уровне 60 долларов за баррель.

Темы: нефтьРосcияцены
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