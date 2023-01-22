Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб

В течение 21 января Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и "дронов-камикадзе" остается по всей Украине.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Бруски Черниговской области, Сопич - Сумской, а также Ветеринарное, Стрелечья, Пыльное, Старица, Волчанск, Новомлинск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.

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На Купянском направлении обстрелам подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял Богоявленку и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности – Временка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленый Гай и Новоселка на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Береговое и Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения захватчиков.