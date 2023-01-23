В ГУР рассказали, чего ждут в феврале-марте и как меняется тактика РФ

Украинская военная разведка прогнозирует активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях в феврале-марте этого года, отмечает изменение тактики российских захватчиков.

Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Будут активные боевые действия на Донецком и Луганском направлениях. Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили. Первое – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

Да, февраль-март будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях (потому что Владимир Путин приказал "взять Донбасс" до марта – ред.)

Мы еще видим сейчас переброску 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области".

Детали: Скибицкий отметил, что разведка видит, "как сейчас перемещаются, куда перегруппировываются их (российские) подразделения воздушно-десантных войск", – и назвал это "почерком" Валерия Герасимова, который сменил Сергея Суровикина на посту командующего объединенной группировки войск в Украине.

Прямая речь: "Это и есть почерк Герасимова. Почему? Потому что в начале полномасштабной агрессии мы четко знали, что на всех направлениях во втором эшелоне, по сути, в стратегическом резерве находились десантники, а в наступлении на Киев они вообще выполняли основную задачу. Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск.

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Видимо, именно на этом фоне и возникли недоразумения между Герасимовым и командующим воздушно-десантных войск (Михаил Теплинский во время совещания в российском Генштабе послал Герасимова по "маршруту корабля" и был уволен – ред).

Прежде всего потому, что при командовании Герасимова воздушно-десантные войска России за первые полгода большой войны в Украине почти наполовину были выбиты. А это элитные войска – 76-я дивизия, 106-я, 98-я... Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам".

Детали: Скибицкий также отметил, что россияне меняют тактику, потому что они "не просто учатся, они теперь начали более реально оценивать нашу мощность".

Если в феврале 2022 года они "заходили колоннами без какого-либо прикрытия, без организованной системы ПВО, и мы уничтожали все, что шло на Киев, прямо в колоннах, теперь они осознали, что здесь их никто не будет встречать цветами".

Прямая речь: "Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы четко видим. Они меняют тактику применения своих подразделений.

Если год назад это были БТГр, батальонные тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме – бригада, полк, батальон. Они начали создавать штурмовые отряды, которые насчитывают 140-160 человек. Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства – чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям.

А еще тактика "Вагнера", которая была применена сначала в Бахмуте, потом в Соледаре. Они пытаются вести штурмовые действия за счет нанесения мощных артиллерийских ударов с целью полного уничтожения наших позиций обороны. И это – волна за волной идет, несмотря на колоссальные человеческие потери, которые они несут".

Детали: Заместитель начальника ГУР отметил, что захватчики вносят определенные изменения и в применение крылатых ракет: выбирают другие рубежи пусков, другие маршруты полета авиации, пытаются "обходить" украинскую ПВО.

"Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше опыта набирает враг. И угроза в том, что нынешние их отмобилизованные уже отличаются от тех, которые пришли на нашу территорию в октябре месяце", – сказал Скибицкий.