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Путин разжаловал Суровикина: теперь вместо него Герасимов

Евгений КизиловСреда, 11 января 2023, 17:45
сергей суровикин, риа новости

Сергея Суровикина сняли с поста командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его зам.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны

Детали: Сообщается, что заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны назвали эту ротацию "повышением уровня руководства спецоперацией".

Там заявили, что новые назначения связаны с "расширением масштаба решаемых задач" и "необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

 
Герасимов
 
Салюков
 
Ким

Что предшествовало:

  • В начале октября Путин назначил Суровикина командующим своими войсками в Украине.
  • На этой должности Суровикин больше всего "прославился" тем, что принял "непростое решение" и сдал украинским войскам Херсон. Также с его приходом Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал такую оценку Суровикину: Обычный держиморда.

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Темы: СуровикинвойнаПутин
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