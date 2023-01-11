Путин разжаловал Суровикина: теперь вместо него Герасимов

Сергея Суровикина сняли с поста командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его зам.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны

Детали: Сообщается, что заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

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В Минобороны назвали эту ротацию "повышением уровня руководства спецоперацией".

Там заявили, что новые назначения связаны с "расширением масштаба решаемых задач" и "необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

Герасимов

Салюков

Ким

Что предшествовало:

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В начале октября Путин назначил Суровикина командующим своими войсками в Украине.

На этой должности Суровикин больше всего "прославился" тем, что принял "непростое решение" и сдал украинским войскам Херсон. Также с его приходом Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал такую оценку Суровикину: Обычный держиморда.

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