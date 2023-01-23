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Россия высылает посла Эстонии и отзывает своего посла в Таллинне

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 11:41
Россия высылает посла Эстонии и отзывает своего посла в Таллинне
скриншот

Россия обязала посла Эстонии Маргуса Лайдре уехать из страны до 7 февраля, а также отзывает своего посла в Таллинне.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном в полдень 23 января.

Москва заявила, что Эстония "целенаправленно разрушила весь комплекс отношений с Россией", а недавно резко сократила состав российского посольства.

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"Как ответная мера, российская сторона приняла решение о снижении уровня дипломатического представительства в обеих странах к временному поверенному по делам. 23 января в МИД России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре. Ему выразили решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонии нужно оставить РФ 7 февраля 2023 года", – заявили в МИД РФ.

Напомним, в середине января Эстония решила сократить количество работников российского посольства в Таллинне. С 1 февраля в стране смогут работать только восемь дипломатов (вместо 21) и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала (вместо 23).

Бывший посол Эстонии и экс-министр иностранных дел, ныне депутат Европейского парламента Марина Кальюранд призвала по инициативе Эстонии отозвать посла в Москве и выслать российского, потому что это было бы правильным политическим сигналом.

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Темы: ЭстонияРосcиявойна
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