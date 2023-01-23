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Пентагон: Первые БМП Bradley поступят в Украину в ближайшие недели

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 19:49
Пентагон: Первые БМП Bradley поступят в Украину в ближайшие недели
БМП Bradley, Getty Images

Первые боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем". 

Как пишет "Европейская правда" об этом журналистам рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщает "Голос Америки".

Относительно конкретного времени, он уточнил, что речь идет о неделях.

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"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя", - добавил чиновник Пентагона.

В предыдущих двух пакетах военной помощи Соединенные Штаты объявили о передаче Украине 109 боевых машин пехоты Bradley, которых называют "убийцами танков". 

После этого для украинских военных организовали многонедельные тренировки на этих системах в Германии.

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Говоря о нынешней ситуации на поле боя в Украине, чиновник Пентагона добавил, что после серьезных потерь в Бахмуте Россия пытается подкрепить свои позиции на всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных.

Впрочем, по его словам, эти солдаты "плохо оснащены, плохо обучены, и их в спешке бросают на поле боя".

В Пентагоне подтвердили, что несмотря на российские наступательные усилия, украинские военные продолжают успешно держать строй и оборонять Бахмут.

Общая американская военная помощь Киеву с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превышает 26,7 миллиарда долларов.

Как сообщалось, на этой неделе Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против российской ЧВК "Вагнер", которая помогает российским военным в войне в Украине.

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
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