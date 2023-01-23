Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон: Первые БМП Bradley поступят в Украину в ближайшие недели

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 20:49
БМП Bradley, Getty Images

Первые боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем". 

Как пишет "Европейская правда" об этом журналистам рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщает "Голос Америки".

Относительно конкретного времени, он уточнил, что речь идет о неделях.

"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя", - добавил чиновник Пентагона.

В предыдущих двух пакетах военной помощи Соединенные Штаты объявили о передаче Украине 109 боевых машин пехоты Bradley, которых называют "убийцами танков". 

После этого для украинских военных организовали многонедельные тренировки на этих системах в Германии.

Говоря о нынешней ситуации на поле боя в Украине, чиновник Пентагона добавил, что после серьезных потерь в Бахмуте Россия пытается подкрепить свои позиции на всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных.

ВИДЕО ДНЯ

Впрочем, по его словам, эти солдаты "плохо оснащены, плохо обучены, и их в спешке бросают на поле боя".

В Пентагоне подтвердили, что несмотря на российские наступательные усилия, украинские военные продолжают успешно держать строй и оборонять Бахмут.

Общая американская военная помощь Киеву с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превышает 26,7 миллиарда долларов.

Как сообщалось, на этой неделе Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против российской ЧВК "Вагнер", которая помогает российским военным в войне в Украине.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПапа Франциск впервые встретился со всеми главами украинских церквей

Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит это делать другим странам

В Испании задержан пенсионер, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой посольству Украины

фотоВ Одесской области схватили на взятке мэра города Рени и депутата местного совета

Костин уволил руководителей 5 областных прокуратур

Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 церковников

Все новости...
Кулеба: Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии
Зеленский: Ждем Patriot, присматриваемся к Abrams
Дрон Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем успешно завершил тестовый полет
Кулеба анонсировал встречу стран для продвижения идеи спецтрибунала по преступлениям РФ
Последние новости
14:18
На востоке зенитчики сбили вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник
14:05
Европейская "танковая коалиция" готовится передать Украине около 80 Leopard 2 - Spiegel
14:04
По всей Украине снова объявлена воздушная тревога
13:57
В Египте исследовали мумию "золотого мальчика", на которой обнаружили 49 амулетов
13:50
фото"Вагнер" несет огромные потери: количество могил на кладбище выросло в 7 раз за 2 месяца – NYT
13:45
"Tanke shön": европейские лидеры и дипломаты комментируют историческое решение Германии
13:43
опросКак украинцы представляют ветеранов
13:33
Арестованные 50 миллионов со счетов российского производителя чая Greenfield передали на нужды ВСУ
13:28
Защитники Соледара покинули город - ВСУ
13:22
дополненоРоссийские и белорусские военные в среду отрабатывают высадку десанта
Все новости...