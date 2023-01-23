Партнер Ермака начал входить в строительный бизнес Столара-Медведчука - Bihus.Info

Бизнес-партнер главы Офиса президента Андрея Ермака Артем Колюбаев с 2019 года начал активно входить соучредителем в компании, связанные с избранным от "ОПЗЖ" нардепом Вадимом Столаром и подозреваемым в государственной измене экс-депутатом Виктором Медведчуком.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Колюбаев - украинский кинопродюсер, которого с Ермаком связывают совместные фильмы.

Реклама:

Журналисты отмечают, что после назначения Колюбаева в ОП, он начал активно входить в бизнес Столара-Медведчука.

Весной 2021-го он возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии, который занимается распределением средств, выделенных на украинское кино.

Параллельно в декабре 2019-го Колюбаев стал совладельцем КУА "Эссет Файненшнл Групп", которая предоставляла миллионную финпомощь фирмам, участвовавшим в строительстве жилых комплексов от девелоперской компании ENSO в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

Компанию СМИ ранее приписывали народному депутату, избранному от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Вадиму Столару.

Журналисты нашли след Столара чуть ли не во всех структурах, которые и обеспечивали деятельность ENSO.

В марте 2020-го Колюбаев вошел уже в фонд "Квантор Проджект", который проводил финансовые операции с другим фондом - "Стрим Инвест". Бенефициаром последнего тогда был Сергей Турчинов - бизнес-партнер Столара.

В октябре 2020-го Колюбаев стал владельцем фонда "Апелиот", который, по данным СМИ, также участвовал в делах ENSO, продавая квартиры в одном из жилых комплексов.

В копии драфта договора купли-продажи одной из квартир, который оказался в распоряжении журналистов, сказано, что от имени фонда действовал Александр Девятко, который также был в наблюдательном совете фонда "Стрим Инвестмент".

Последний принадлежит жене Вадима Столара Инне Майструк и активно инвестировал средства в строительство всех трех ЖК от ENSO.

В момент, когда Колюбаев активно входил в связанные со стройками от ENSO компании, к процессу также присоединилось и окружение подозреваемого в госизмене Медведчука.

В начале 2020-го еще один фонд, который вкладывал средства в строительства - "Эво Инвест" - перешел из рук окружения Столара в руки эстонского бизнесмена Алексея Чулеца.

Компании Чулеца, по данным "Схем", в 2018-2020 годах доставляли битум из российского "Новошахтинского завода", который тогда контролировал Медведчук, в Украину.

Дочерние же структуры фирм Чулеца в России тесно переплетались с компаниями близкого к Медведчуку белорусского олигарха Николая Воробья.

С осени 2020-го в фирмы, которые выступали заказчиками всех трех ЖК от ENSO в качестве совладельца "зашел" фонд "Астера", которым, в свою очередь, владел кипрский оффшор Limedell Limited (также связанный с Медведчуком).

В ее аудиторском отчете указано, что в мае 2020-го ее дочерняя структура - NewCoal Trading AG - начала работать в Москве и именно через NewCoal Trading AG в том же году американский топливный гигант ExxonMobil покупал для американского рынка российскую нефть со все того же "Новошахтинского завода".

Соответственно, партнер Ермака вошел в бизнес, который контролировался окружением Столара и Медведчука.

По данным Bihus.Info, официальные заработки Колюбаева по состоянию на середину 2019 года не могли бы позволить ему самостоятельно инвестировать значительные средства в подобные строительные компании.

В СМИ сомневаются, что Колюбаев в названных выше структурах представлял самого себя.

Впервые в привязке к близким к ENSO компаниям фамилия Колюбаева упоминалась весной 2018 года, когда он стал членом набсовета фонда "Скиллинг".

Возглавлял этот совет тогда Александр Ковтун. Человек с таким же именем в дальнейшем был директором упомянутого выше фонда жены Столара "Стрим Инвестмент".

Кроме этого, анализ социальных сетей позволяет утверждать, что Колюбаев ранее уже был знаком с семьей CEO компании ENSO Рамиля Мехтиева.

Однако это знакомство и формальное представительство в одном из фондов не могут объяснить тот факт, что кинопродюсер начал активно "заходить" в другие юридические лица уже в качестве владельца или совладельца как раз в тот период, когда Столар стал народным депутатом, а Ермак возглавил ОП.

Столар выехал из Украины накануне широкомасштабного вторжения и, по данным "Украинской правды", находился на Лазурном побережье Франции.

В январе 2023-го Столар неожиданно вернулся в Киев и, по информации "УП", получил гарантии сохранения своего депутатского статуса до конца каденции.

В июне СМИ сообщали, что Столар якобы решил выйти из своего строительного бизнеса.

Однако, на упомянутых объектах ENSO отсутствует какое-либо движение, а недавно компания заявила о новой паузе в строительстве.

На этом фоне Колюбаев вышел из некоторых связанных компаний, но, вместо этого, создал новые уже самостоятельно.

В конце ноября Колюбаев стал учредителем фонда "Дистрикт", который, пока что, нигде засветиться не успел.

Директором "Дистрикта" указан человек, который ранее уже фигурировал в строительных процессах окружения Столара, что намекает на то, что деятельность фонда все же будет связана со строительством.

В течение четырех дней журналисты пытались получить комментарии, но Колюбаев, прочитав сообщение, их проигнорировал. Телефоны ENSO выключены вообще, а официальному совладельцу компании Андрею Руденко обещали передать вопросы, но на момент выхода сюжета с журналистами так никто и не вышел на связь.