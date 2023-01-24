Финляндия уже не исключает завершения вступления в НАТО отдельно от Швеции

Финляндия уже не исключает, что ее вступление в НАТО придется завершать отдельно от Швеции, поскольку напряжение между Стокгольмом и Анкарой из-за провокационных акций протеста углубляется все больше.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Он отметил, что лучшим вариантом с точки зрения безопасности является то, чтобы Финляндия и Швеция вместе вступили в Альянс.

В то же время, признал он, возможно, Хельсинки придется задуматься о завершении процесса вступления отдельно, если ратификация вступления Швеции будет затягиваться еще длительное время. При этом Пекка Хаависто отмечает, что "занимать позицию по этому вопросу еще рано".

Как известно, только две страны - Венгрия и Турция - до сих пор не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции. Если у Венгрии нет каких-то конкретных условий, то Анкара имеет ряд претензий, прежде всего к Швеции, из-за того, что в стране находится немало политических оппонентов турецких властей и курдских активистов, и требует выдачи лиц, которых считает "террористами".

В последние недели ситуация дополнительно обострилась из-за антитурецких акций в Швеции, на одной из которых активисты выставили повешенное чучело Эрдогана, а на другой сожгли Коран. Эрдоган после того заявил, что Швеции с таким отношением не стоит надеяться на ратификацию вступления.

Пекка Хаависто признал, что антитурецкие акции протеста в Швеции осложнили ситуацию для завершения вступления в НАТО обеих стран.

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"Эти протестующие играют с безопасностью Финляндии и Швеции", - констатировал Хаависто.

По его мнению, о завершении процедуры вступления в НАТО теперь не приходится говорить как минимум до выборов в Турции, то есть середины мая. Хаависто также сообщил, что Финляндия, Швеция и Турция ведут переговоры о новой встрече в начале весны, чтобы обсудить ситуацию.