Кулеба заявил, что друзья Украины "взяли в работу" поставки самолетов F-16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о том, что Украина получит танки Leopard 2 от Германии и M1 Abrams - от США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.

"Теперь F16?" - "Да." - "Беру в работу, друг". Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", - отметил глава украинской дипломатии.

Реклама:

Он не уточнил, о какой стране идет речь. Но на прошлой неделе стало известно, что в правительстве Нидерландов потенциально готовы обсудить предоставление Украине истребителей F-16, если Киев озвучит такую просьбу.

Перед тем издание Spiegel сообщило о решении Германии одобрить предоставление Украине танков Leopard 2.

Ожидается, что о предоставлении Украине танков канцлер Олаф Шольц объявит в среду во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.

ВИДЕО ДНЯ

Решению Берлина, очевидно, предшествовали интенсивные многодневные консультации с союзниками, особенно США. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что хочет поставлять Украине боевые танки только в сотрудничестве с другими странами.