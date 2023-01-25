Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отбили атаки врага возле 8 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 06:25
Силы обороны отбили атаки врага возле 8 населенных пунктов – сводка
Боец ВСУ, фото из Facebook Генштаба

В течение 24 января Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 8 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также совершил более 100 обстрелов из РСЗО.

Реклама:

Высока угроза российских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Враг, неся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривне в Донецкой области".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Хреновка и Карповичи Черниговской области, Глухов, Бояро-Лежачи, Атинское, Соляники и Павловка Сумской области, а также Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Невское, Терны и Ямполовка Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое воздействие врага попали более 30 населенных пунктов. В частности – Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Краснополовка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Ступочки, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении от огня оккупантов пострадали Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Староукраинка, Железнодорожное, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Золотая Балка, Михайловка, Новоберислав, Одрадокаменка, Ивановка, Велетенское Херсонской области и город Херсон, где захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.

В Генштабе сообщили, что оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы Каховки в город Геническ Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по его позициям зенитно-ракетных комплексов.

Украинские защитники уничтожили СУ-25, 3 ударных российских вертолета КА-52, 3 БПЛА типа "Орлан", 1 – типа "Мерлин" и 1 – типа "Ланцет".

Кроме того, артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Вооруженные силы
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: