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Костин уволил руководителей 5 областных прокуратур

Валентина РоманенкоСреда, 25 января 2023, 11:17
Фото: rfe

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей руководителей 5 областных прокуратур.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Указано, что по собственному желанию уволены руководители Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

Накануне "Украинская правда" писала о том, что ОГП ждут кадровые перестановки.

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Темы: Офис генпрокурора
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