Костин уволил руководителей 5 областных прокуратур
Среда, 25 января 2023, 10:17
Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей руководителей 5 областных прокуратур.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора
Детали: Указано, что по собственному желанию уволены руководители Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.
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Накануне "Украинская правда" писала о том, что ОГП ждут кадровые перестановки.