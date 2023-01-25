Костин уволил руководителей 5 областных прокуратур

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей руководителей 5 областных прокуратур.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Указано, что по собственному желанию уволены руководители Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

Накануне "Украинская правда" писала о том, что ОГП ждут кадровые перестановки.