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В ОГП произойдут кадровые изменения, первым заместителем назначат Хоменко – источники

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Вторник, 24 января 2023, 22:10
ФОТО: ОГП

Офис генпрокурора готовится к кадровым изменениям, на должность первого заместителя генпрокурора назначат заместителя Алексея Хоменко.

Источник: информированные собеседники УП среди правоохранителей 

Детали: По предварительной информации, после подведения итогов за 2022 год в Офисе генпрокурора согласовали определенные кадровые изменения.

В частности, заместителя генерального прокурора Алексея Хоменко назначат первым заместителем генерального прокурора.

Прокурора Львовской области Антона Войтенко планируют назначить заместителем генерального прокурора.

Кроме того, прокуроры Сумской, Черниговской, Кировоградской и Запорожской областей написали заявления на снятие с административных должностей по собственному желанию.

В 2017 году журналисты опубликовали расследование в отношении Хоменко. Оказалось, что он оформил все имущество на родственников.

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В сентябре 2022 года Хоменко назначили заместителем генпрокурора.

Что предшествовало: 

  • Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении с должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко после расследования УП относительно отдыха чиновника в Испании.
  • 23 января УП сообщала, что Симоненко, который в конце 2022 года ездил в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении с должности. 
  • Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского. 
  • Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

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Темы: Офис генпрокурораувольнение
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