В ОГП произойдут кадровые изменения, первым заместителем назначат Хоменко – источники
Офис генпрокурора готовится к кадровым изменениям, на должность первого заместителя генпрокурора назначат заместителя Алексея Хоменко.
Источник: информированные собеседники УП среди правоохранителей
Детали: По предварительной информации, после подведения итогов за 2022 год в Офисе генпрокурора согласовали определенные кадровые изменения.
В частности, заместителя генерального прокурора Алексея Хоменко назначат первым заместителем генерального прокурора.
Прокурора Львовской области Антона Войтенко планируют назначить заместителем генерального прокурора.
Кроме того, прокуроры Сумской, Черниговской, Кировоградской и Запорожской областей написали заявления на снятие с административных должностей по собственному желанию.
В 2017 году журналисты опубликовали расследование в отношении Хоменко. Оказалось, что он оформил все имущество на родственников.
В сентябре 2022 года Хоменко назначили заместителем генпрокурора.
Что предшествовало:
- Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении с должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко после расследования УП относительно отдыха чиновника в Испании.
- 23 января УП сообщала, что Симоненко, который в конце 2022 года ездил в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении с должности.
- Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского.
- Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.