В ОГП произойдут кадровые изменения, первым заместителем назначат Хоменко – источники

Офис генпрокурора готовится к кадровым изменениям, на должность первого заместителя генпрокурора назначат заместителя Алексея Хоменко.

Источник: информированные собеседники УП среди правоохранителей

Детали: По предварительной информации, после подведения итогов за 2022 год в Офисе генпрокурора согласовали определенные кадровые изменения.

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В частности, заместителя генерального прокурора Алексея Хоменко назначат первым заместителем генерального прокурора.

Прокурора Львовской области Антона Войтенко планируют назначить заместителем генерального прокурора.

Кроме того, прокуроры Сумской, Черниговской, Кировоградской и Запорожской областей написали заявления на снятие с административных должностей по собственному желанию.

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В 2017 году журналисты опубликовали расследование в отношении Хоменко. Оказалось, что он оформил все имущество на родственников.

В сентябре 2022 года Хоменко назначили заместителем генпрокурора.

Что предшествовало: