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Днепропетровщина: враг атаковал промышленное предприятие

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 00:34
Днепропетровщина: враг атаковал промышленное предприятие
Последствия обстрела россиян, иллюстративное фото T.ME/DNIPROPETROVSKAODA

В результате ночной воздушной атаки россиян в Днепропетровской области повреждения получило промышленное предприятие.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь: "Есть попадание в промышленное предприятие. Без жертв".

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Детали: Больше деталей о последствиях вражеского обстрела Лукашук не сообщил.

Что этому предшествовало: Ночью 26 января местные власти сообщили об угрозе воздушной атаки в Киевской и Днепропетровской областях, а в воздушное пространство Днепропетровщины залетели "Шахеды".

Темы: Днепропетровская областьвоздушная тревогаобстрел
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