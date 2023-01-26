Днепропетровщина: враг атаковал промышленное предприятие
Четверг, 26 января 2023, 00:34
В результате ночной воздушной атаки россиян в Днепропетровской области повреждения получило промышленное предприятие.
Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь: "Есть попадание в промышленное предприятие. Без жертв".
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Детали: Больше деталей о последствиях вражеского обстрела Лукашук не сообщил.
Что этому предшествовало: Ночью 26 января местные власти сообщили об угрозе воздушной атаки в Киевской и Днепропетровской областях, а в воздушное пространство Днепропетровщины залетели "Шахеды".