Днепропетровщина: враг атаковал промышленное предприятие

В результате ночной воздушной атаки россиян в Днепропетровской области повреждения получило промышленное предприятие.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь: "Есть попадание в промышленное предприятие. Без жертв".

Детали: Больше деталей о последствиях вражеского обстрела Лукашук не сообщил.

Что этому предшествовало: Ночью 26 января местные власти сообщили об угрозе воздушной атаки в Киевской и Днепропетровской областях, а в воздушное пространство Днепропетровщины залетели "Шахеды".