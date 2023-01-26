Дніпропетровщина: ворог атакував промислове підприємство

Внаслідок нічної повітряної атаки росіян у Дніпропетровській області пошкоджень зазнало промислове підприємство.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова: "Є влучання в промислове підприємство. Без жертв".

Деталі: Більше деталей про наслідки ворожого обстрілу Лукашук не повідомив.

Що цьому передувало: Вночі 26 січня місцева влада повідомила про загрозу повітряної атаки у Київській і Дніпропетровській областях, а в повітряний простір Дніпропетровщини залетіли "Шахеди".