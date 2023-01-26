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Дніпропетровщина: ворог атакував промислове підприємство

"Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 01:34
Наслідки обстрілу росіян, ілюстративне фото T.ME/DNIPROPETROVSKAODA

Внаслідок нічної повітряної атаки росіян у Дніпропетровській області пошкоджень зазнало промислове підприємство.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова: "Є влучання в промислове підприємство. Без жертв".

Деталі: Більше деталей про наслідки ворожого обстрілу Лукашук не повідомив.

Що цьому передувало: Вночі 26 січня місцева влада повідомила про загрозу повітряної атаки у Київській і Дніпропетровській областях, а в повітряний простір Дніпропетровщини залетіли "Шахеди".

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Теми: Дніпропетровська областьповітряна тривогаобстріл
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