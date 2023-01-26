Дніпропетровщина: ворог атакував промислове підприємство
Четвер, 26 січня 2023, 01:34
Внаслідок нічної повітряної атаки росіян у Дніпропетровській області пошкоджень зазнало промислове підприємство.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram
Пряма мова: "Є влучання в промислове підприємство. Без жертв".
Деталі: Більше деталей про наслідки ворожого обстрілу Лукашук не повідомив.
Що цьому передувало: Вночі 26 січня місцева влада повідомила про загрозу повітряної атаки у Київській і Дніпропетровській областях, а в повітряний простір Дніпропетровщини залетіли "Шахеди".
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