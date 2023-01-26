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Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 07:28
Боец ВСУ, фото из Facebook Генштаба

В течение 25 января Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 10 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Осуществил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне. По предварительной информации, ночью враг применил 24 ударных иранских дронов "Шахед-136". Все они уничтожены Силами обороны.

Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Неся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Марьинка, Угледар и Павловка в Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Северском направлении противник обстрелял районы Леоновки, Ясной Поляны и Михальчиной Слободы Черниговской области и Строительного, Волфино и Тимофеевки на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы двадцати населенных пунктов. Среди них - Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Веригинского лесничества и Ямполовки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись двадцать два населенных пункта. В частности - Ивановское, Краснополовка, Спирное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищеевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Временка, Вольное Поле, Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села. Пострадали двадцать населенных пунктов, в частности, Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Републиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, уничтожено 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа "Орлан-10" и один - типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 склада боеприпасов российских оккупантов.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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