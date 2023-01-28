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В Черном море шторм, повышенная минная опасность

Роман ПетренкоСуббота, 28 января 2023, 07:26
В Черном море шторм, повышенная минная опасность
фото иллюстративное, ова

По данным горсовета Одессы, в области из-за шторма в Черном море повышенная минная опасность.

Источник: горсовет Одессы

Детали: Отмечается, что есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

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Власти просят соблюдать правила безопасности.

Напомним: Летом люди начали купаться в море, тогда появились случаи подрыва на российских минах.

Например, на одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, который решил искупаться в море.

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Темы: Черное мореминированиепогодаОдесская область
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