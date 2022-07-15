Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Проигнорировал запрет: на пляже Одесской области на мине подорвался мужчина

Мазуренко Алена Пятница, 15 июля 2022, 18:44

На одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, решивший искупаться в море.

Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук

Прямая речь: "На одном и пляжей Одесщины на свой день рождения молодой человек подорвался на мине, в нарушение всех запретов и требований пошел купаться. Подорвался с травматической ампутацией головы".

Детали: Глава ОВА Максим Марченко добавил со временем, что трагедия произошла в Затоке.

Братчук призвал население не игнорировать воздушные тревоги и воздержаться от посещения пляжей в этом летнем сезоне.

Он отметил, что на пляжах есть не только мины, а также российские оккупанты могут выпускать ракеты, в таком случае существует угроза удара по скоплению людей, или ранений от обломков сбитых вражеских ракет.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что штормовое состояние моря создает предпосылки к усилению минной опасности.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому сорванные с крепления мины могут приносить к побережью.

Напомним: 

  • На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.
  • В конце июня мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.
  • 5 июля Одесская ОВА и горсовет Одессы решили не открывать пляжи области во время летнего сезона из-за опасности российских ракетных ударов по скоплению людей на пляжах.

Темы: пляжиОдесская областьвзрывминирование
Главное сегодня

Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

фото, видеоВ Днепре и Кременчуге раздались взрывы

Лазебная подала в отставку с должности министра

Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области

списокУкраинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Все новости...
пляжи
В Одесской области решили не открывать пляжи в летний сезон
В Одессе частично откроют пляжи
На пляже в Одесской области погиб от мины отдыхающий
Последние новости
04:45
МОУ: Только 30% российских ударов были по военным целям, остальные — по гражданской инфраструктуре
03:59
ISW: Россияне уже выходят из оперативной паузы, пытаясь возобновить наступление на Донбассе
03:15
ОК "Юг": ВСУ уничтожили полсотни россиян и шесть гаубиц "Мста-Б"
02:27
США одобрили военную помощь Тайваню на более чем 100 миллионов долларов
01:30
Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги
00:38
Сутки на Сумщине: Россияне обстреляли несколько громад, погиб человек
23:53
ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"
23:42
Каждый раз – страшно. Как боевая медикиня спасает бойцов на фронте
23:39
Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – "Энергоатом"
23:32
ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру
Все новости...