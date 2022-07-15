Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Проигнорировал запрет: на пляже Одесской области на мине подорвался мужчина

Алена МазуренкоПятница, 15 июля 2022, 18:44
Проигнорировал запрет: на пляже Одесской области на мине подорвался мужчина

На одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, решивший искупаться в море.

Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук

Прямая речь: "На одном и пляжей Одесщины на свой день рождения молодой человек подорвался на мине, в нарушение всех запретов и требований пошел купаться. Подорвался с травматической ампутацией головы".

Реклама:

Детали: Глава ОВА Максим Марченко добавил со временем, что трагедия произошла в Затоке.

Братчук призвал население не игнорировать воздушные тревоги и воздержаться от посещения пляжей в этом летнем сезоне.

Он отметил, что на пляжах есть не только мины, а также российские оккупанты могут выпускать ракеты, в таком случае существует угроза удара по скоплению людей, или ранений от обломков сбитых вражеских ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Оперативное командование "Юг" сообщает, что штормовое состояние моря создает предпосылки к усилению минной опасности.

Поэтому сорванные с крепления мины могут приносить к побережью.

Напомним: 

  • На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.
  • В конце июня мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.
  • 5 июля Одесская ОВА и горсовет Одессы решили не открывать пляжи области во время летнего сезона из-за опасности российских ракетных ударов по скоплению людей на пляжах.

Темы: пляжиОдесская областьвзрывминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
пляжи
В Одессе открыли несколько пляжей
Дискуссия вокруг открытия пляжей: минная опасность в Одесской области до сих пор высока
В Одесской области планируют открыть пляжный сезон в скором времени
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: