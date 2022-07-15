Проигнорировал запрет: на пляже Одесской области на мине подорвался мужчина

На одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, решивший искупаться в море.

Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук

Прямая речь: "На одном и пляжей Одесщины на свой день рождения молодой человек подорвался на мине, в нарушение всех запретов и требований пошел купаться. Подорвался с травматической ампутацией головы".

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Детали: Глава ОВА Максим Марченко добавил со временем, что трагедия произошла в Затоке.

Братчук призвал население не игнорировать воздушные тревоги и воздержаться от посещения пляжей в этом летнем сезоне.

Он отметил, что на пляжах есть не только мины, а также российские оккупанты могут выпускать ракеты, в таком случае существует угроза удара по скоплению людей, или ранений от обломков сбитых вражеских ракет.

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Оперативное командование "Юг" сообщает, что штормовое состояние моря создает предпосылки к усилению минной опасности.

Поэтому сорванные с крепления мины могут приносить к побережью.

Напомним: