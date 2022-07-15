Проигнорировал запрет: на пляже Одесской области на мине подорвался мужчина
На одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, решивший искупаться в море.
Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук
Прямая речь: "На одном и пляжей Одесщины на свой день рождения молодой человек подорвался на мине, в нарушение всех запретов и требований пошел купаться. Подорвался с травматической ампутацией головы".
Детали: Глава ОВА Максим Марченко добавил со временем, что трагедия произошла в Затоке.
Братчук призвал население не игнорировать воздушные тревоги и воздержаться от посещения пляжей в этом летнем сезоне.
Он отметил, что на пляжах есть не только мины, а также российские оккупанты могут выпускать ракеты, в таком случае существует угроза удара по скоплению людей, или ранений от обломков сбитых вражеских ракет.
Оперативное командование "Юг" сообщает, что штормовое состояние моря создает предпосылки к усилению минной опасности.
Поэтому сорванные с крепления мины могут приносить к побережью.
Напомним:
- На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.
- В конце июня мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.
- 5 июля Одесская ОВА и горсовет Одессы решили не открывать пляжи области во время летнего сезона из-за опасности российских ракетных ударов по скоплению людей на пляжах.