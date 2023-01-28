Россияне пока что продолжают наступление на трех направлениях, неся потери – сводка Генштаба

В Генштабе заявили, что россияне пока что продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, неся большие потери.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Теряя большое количество живой силы, противник пока что продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону".

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Детали: В субботу РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области и в целом осуществила более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть жертвы среди мирного населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений 6 мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса РФ.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Николаевка Черниговской области и Волфино, Муравейня, Середина Буда, Старая Гута, Рожковичи и Бачевск на Сумщине.

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На Слобожанском направлении, в результате минометных и артиллерийских обстрелов, пострадали районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции украинских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крохмальное на Харьковщине; Новоселовское Луганской области и Берестовое в Донецкой области.

На Лиманском направлении из минометов и ствольной артиллерии враг обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них - Спирное, Верхнекаменское, Раздоловка, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Богоявленка, Угледар и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны 15 населенных пунктов, в частности, Временка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Противник продолжает нести потери. В частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО и 3 района сосредоточения живой силы противника.