Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов нардепов - источники

Народные депутаты Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов.

Источник: собеседники УП в парламенте и в бывшей фракции ОПЗЖ

Детали: Королевская и Солод, которые были нардепами фракции ОПЗЖ - фигуранты "Батальона Дубай", расследование "Украинской правды".

Реклама:

Читайте также: "Батальон Дубай". Кто скрывается в Персидском заливе