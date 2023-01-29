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Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов нардепов - источники

Михаил Ткач, Роман ПетренкоВоскресенье, 29 января 2023, 10:46
Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов нардепов - источники

Народные депутаты Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов.

Источник: собеседники УП в парламенте и в бывшей фракции ОПЗЖ

Детали: Королевская и Солод, которые были нардепами фракции ОПЗЖ - фигуранты "Батальона Дубай", расследование "Украинской правды".

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Темы: Верховная РадаОПЗЖ
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