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РФ пытается переложить ответственность за уничтожение оккупантов в Макеевке на "ДНР" – ISW

"Украинская правда"Вторник, 3 января 2023, 04:48
РФ пытается переложить ответственность за уничтожение оккупантов в Макеевке на ДНР – ISW
РУИНЫ НА МЕСТЕ ДИСЛОКАЦИИ РОССИЯН В МАКЕЕВКЕ, СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Аналитики Института изучения войны в своей ежедневной сводке отметили, что российское министерство обороны пытается переложить на чиновников "ДНР" и самих мобилизованных вину за ликвидацию сотен оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, 1 января Департамент стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару в оккупированной Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

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Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих в Макеевке, однако заявило, что потери значительно меньше, чем озвученные украинской стороной.

В ISW считают, что российское министерство обороны, вероятно, пытается переложить вину за свою плохую оперативную безопасность на должностных лиц "ДНР" и мобилизованных россиян.

"Представители правоохранительных органов "ДНР" сообщили российским государственным телеканалам, что удар произошел, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, используя личные мобильные телефоны, что позволило украинским силам нанести точный удар по базе. Ориентированные на Кремль СМИ и некоторые блогеры усилили это заявление, подчеркнув, что российские войска не должны недооценивать способность Украины использовать плохую практику оперативной безопасности на фронте. А некоторые госслужащие "ДНР" призвали наказать чиновника, который решил использовать помещение учебного заведения для размещения мобилизованных.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство обороны России, возможно, намеренно полагалось на чиновников "ДНР", которые обвинили мобилизованных военнослужащих в нарушении оперативной безопасности, чтобы сделать "ДНР" ответственной стороной", – говорится в отчете института.

Основные выводы ISW за 2 января:

  • Украинская противовоздушная оборона перехватила все беспилотники во время российских авиаударов по Украине 31 декабря – 2 января.
  • Воздушно-ракетная кампания России против Украины, вероятно, не вызывает желаемого для Кремля информационного эффекта среди российских националистов.
  • Сокрушительный удар "Himars" по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря вызвал значительную критику в адрес российского военного руководства в российском информационном пространстве.
  • Министерство обороны России, вероятно, пытается переложить вину за плохую оперативную безопасность на должностных лиц "ДНР" и мобилизованный личный состав.
  • Российские источники прохладно отреагировали на постановочное новогоднее обращение Владимира Путина, в то время как российские блогеры восхваляли появление спонсора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на передовой во время новогодних праздников.
  • Российские войска продолжали осуществлять безуспешные попытки улучшить свои тактические позиции к северо-западу от Сватово после того, как, по сообщениям, взяли тактическую паузу.
  • Украинский Центр оборонных стратегий сообщил, что российские войска продолжают разворачивать личный состав на Харьковско-Северском направлении.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские войска проводят передислокацию вдоль восточной оси, пытаясь сохранить темп артиллерийских ударов.
  • Российские войска пытались проводить ограниченные наступательные операции в Запорожской области и продолжали усилия по укреплению оборонительных сооружений.
  • Путин продолжает давать финансовые обещания российским солдатам, в то время как украинские чиновники продолжают предупреждать о предстоящей волне российской мобилизации.

Темы: Макеевкаоккупациявойна
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