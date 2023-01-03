Растрата почти 500 млн АРМА: организатор преступной группы объявлен в розыск

По делу о махинациях с арестованным имуществом Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск организатора преступной группы юриста Андрея Довбенко.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ разыскивает организатора преступной группы, уличенной в махинациях с арестованным имуществом, переданным в управление АРМА. Речь идет о владельце ряда юридических компаний".

Детали: Накануне Нового года сообщалось, что НАБУ и САП получили доказательства того, что разоблаченная в 2022 году растрата имущества, переданного АРМА, осуществлена организованной преступной группой (ОПГ) в составе четырех человек.

29 декабря ее организатору, владельцу ряда юридических компаний Довбенко, заочно сообщили о подозрении.

Кроме него, о подозрении сообщили еще одному участнику организованной им группы - генеральному директору ГП "СЕТАМ" (занимал должность в период май 2016 г. - февраль 2020 г.), сейчас - чиновник Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Еще двум участникам ОПГ - главе АРМА (2016-2019 гг.) и начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА (2018-2020 гг.) - сообщили о подозрении в махинациях с арестованным имуществом АРМА ранее.

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Также 29 декабря о подозрении сообщили директору частной компании, подконтрольной организатору ОПГ.

Сейчас общее количество установленных участников как самой ОПГ, так и привлеченных к совершению определенных преступлений ОПГ, составляет 11 человек. Из них пятерым сообщили о подозрении в июле 2022 года, еще троим - в октябре.

Следствие установило, что организатор ОПГ в течение 2017-2018 гг. предложил главе АРМА ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества. Как человек, который в течение нескольких лет имел опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины, саму АРМУ, ГП "Сетам", организатор был хорошо знаком со спецификой этого направления деятельности агентства.

Он разработал план, который предусматривал установление контроля за всеми этапами: от момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям.

Глава АРМА принял предложение организатора ОПГ, отмечают в НАБУ. Среди прочего, он обеспечил принятие необходимой нормативной базы, которая позволила создать видимость законности манипуляциям с арестованным имуществом в интересах ОПГ.

Одним из них стал конкурс по отбору торговой площадки, по условиям которого победу в нем могла получить только одна структура - ГП "Сетам", генерального директора которого организатор также привлек в состав ОПГ. Тот мог обеспечить проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам, в которых создать условия для победы заранее определенных юридических лиц.

Директор частной компании оказывал правовую помощь и обеспечивал участие в торгах ГП "Сетам" подконтрольных ОПГ частных обществ для создания видимости конкуренции.

Так, участники ОПГ в составе четырех человек, вместе с еще семью установленными участниками схемы в течение 2019 года по меньшей мере четыре раза успешно реализовали коррупционную схему по продаже арестованного имущества по заниженной стоимости.

А именно:

продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенных в свое время для строительства торговых центров сети "Ашан", - реализовано в 18 раз дешевле рыночной стоимости;

продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области - занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;

продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида - почти в 5 раз дешевле рыночных цен;

продажа зерна, крупы и масличных культур - в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

По предварительным оценкам, нанесенный ущерб в этих четырех эпизодах составил 426 млн грн. Однако экспертиза уточнила ее размер и сейчас она составляет 485 млн грн.

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