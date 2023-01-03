В Краматорске ракеты РФ повредили дома, ранен человек
Вторник, 3 января 2023, 11:55
В Краматорске в результате ракетного удара, нанесенного россиянами поздно вечером 2 января, повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных, один человек ранен.
Источник: Краматорский городской совет со ссылкой на мэра Александра Гончаренко, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Прямая речь Гончаренко: "Последствия ночного ракетного удара по Краматорску – повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных. Также ранен человек".
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Детали: Глава ОВА Кириленко сообщил, что один человек ранен в Краматорске в результате того, что снаряд попал во двор частного дома.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские оккупанты поздно вечером 2 января атаковали город Краматорск Донецкой области ракетами.
- Французские журналисты во время прямого включения в студию сняли "прилет" ракеты в Краматорске 2 января.