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В Краматорске ракеты РФ повредили дома, ранен человек

Елена РощинаВторник, 3 января 2023, 12:55
Последствия удара по Краматорску, фото горсовета

В Краматорске в результате ракетного удара, нанесенного россиянами поздно вечером 2 января, повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных, один человек ранен.

Источник: Краматорский городской совет со ссылкой на мэра Александра Гончаренко, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь Гончаренко: "Последствия ночного ракетного удара по Краматорску – повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных. Также ранен человек".

Детали: Глава ОВА Кириленко сообщил, что один человек ранен в Краматорске в результате того, что снаряд попал во двор частного дома.

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Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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