В Краматорске ракеты РФ повредили дома, ранен человек

В Краматорске в результате ракетного удара, нанесенного россиянами поздно вечером 2 января, повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных, один человек ранен.

Источник: Краматорский городской совет со ссылкой на мэра Александра Гончаренко, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь Гончаренко: "Последствия ночного ракетного удара по Краматорску – повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных. Также ранен человек".

Детали: Глава ОВА Кириленко сообщил, что один человек ранен в Краматорске в результате того, что снаряд попал во двор частного дома.

Предыстория:

Российские оккупанты поздно вечером 2 января атаковали город Краматорск Донецкой области ракетами.

Французские журналисты во время прямого включения в студию сняли "прилет" ракеты в Краматорске 2 января.