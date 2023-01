Французские журналисты попали под ракетный удар во время прямого включения из Краматорска

Французские журналисты, которые освещают события в Украине, во время прямого включения в студию сняли "прилет" ракеты в Краматорске 2 января.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поль Гаснье, Элоиз Грегуар и Тео Пальфраи находятся на востоке Украины и включались в эфир TF1-TMC из Краматорска.

Когда корреспондент начал говорить со студией, ракета ударила менее чем в километре от них. Взрыв успел попасть в кадр, после чего они сориентировались и легли на землю.

Когда журналисты перебрались в другое место, они снова включились в эфир и рассказали о пережитом. По их словам, команда испугалась, но никто не ранен.

Эфир состоялся 2 января около 20 часов вечера по парижскому времени. Фрагмент видео позже перепубликовали многочисленные медиа.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.



Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge