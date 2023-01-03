Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Французские журналисты попали под ракетный удар во время прямого включения из Краматорска

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 09:08
Французские журналисты попали под ракетный удар во время прямого включения из Краматорска
Французские журналисты застали момент ракетного удара в Краматорске, скриншот

Французские журналисты, которые освещают события в Украине, во время прямого включения в студию сняли "прилет" ракеты в Краматорске 2 января.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поль Гаснье, Элоиз Грегуар и Тео Пальфраи находятся на востоке Украины и включались в эфир TF1-TMC из Краматорска.

Реклама:

Когда корреспондент начал говорить со студией, ракета ударила менее чем в километре от них. Взрыв успел попасть в кадр, после чего они сориентировались и легли на землю.

Когда журналисты перебрались в другое место, они снова включились в эфир и рассказали о пережитом. По их словам, команда испугалась, но никто не ранен.

Эфир состоялся 2 января около 20 часов вечера по парижскому времени. Фрагмент видео позже перепубликовали многочисленные медиа.

ВИДЕО ДНЯ

Также 2 января стало известно, что в Украине вблизи линии фронта получил незначительное ранение журналист немецкого Bild Бьорн Штритцель.

Во время ракетного удара по Киеву 31 декабря пострадал журналист из Японии.

20 декабря в Херсоне попали под обстрел итальянские корреспоненты

Темы: КраматорсквойнаСМИФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Краматорск
В Краматорске раздались звуки взрывов – СМИ
Краматорск: история иностранных волонтеров, выживших после ракетной атаки на Ria Pizza
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: