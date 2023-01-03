Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли жилой квартал в Курахово, есть погибший и раненые

Елена РощинаВторник, 3 января 2023, 13:13
Последствия артиллерийского обстрела города Курахово, фото из Телеграмм Павла Кириленко

Российские войска утром 3 января обстреляли из артиллерии жилой квартал в городе Курахово Донецкой области, попали в многоэтажку, повредили объект водоснабжения, один человек погиб и двое ранены.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии – попали в жилой квартал. По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения. 

Также есть повреждения: один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания".

Детали: Кириленко отметил, что вся Донецкая область – опасна для гражданских, и призвал эвакуироваться.

Этому предшествовало: Поздно вечером 2 января россияне нанесли ракетные удары по городам Дружковка и Краматорск в Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Patriot начнет защищать Украину "в максимально сжатые сроки" – МИД

Армия США прибудет в Нидерланды для переброски в Восточную Европу

"Передайте Макрону". Рогозин отправил извлеченный из него осколок и обвинил Францию

фотоНочной удар по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры и 8 домов, есть 2 раненых

Враг потерял на Запорожье 260 военнослужащих – Генштаб

Уцелевших в Макеевке россиян хотели отправить в наступление – СМИ

Все новости...
Донецкая область
В Краматорске ракеты РФ повредили дома, ранен человек
Появились снимки разрушенной российским ударом Ледовой арены в Дружковке
Британская разведка: Пик российского натиска на Бахмут позади, успех уже маловероятен
Последние новости
12:09
Patriot начнет защищать Украину "в максимально сжатые сроки" – МИД
12:07
Оккупанты перебрасывают на север Крыма новые военные подразделения - ГУР
11:50
Киев признали лучшим городом в мире в 2023 году
11:41
В Харьковской области осудили художника, который рисовал открытки для военных РФ
11:26
Оккупанты держат под огнем 9 областей, бьют по гражданской инфраструктуре, есть погибшие - ОВА
11:25
фотоВ Одессе спасли собаку, которая попала в выгребную яму
11:20
Армия США прибудет в Нидерланды для переброски в Восточную Европу
11:16
Первое размещение облигаций в 2023 году: Минфин привлек лишь миллиард
11:10
В Польше будут судить россиянина и белоруса за шпионаж в пользу ГРУ
11:08
Россия вывела в Черное и Азовское моря 5 боевых кораблей – ВМС
Все новости...