Россияне обстреляли жилой квартал в Курахово, есть погибший и раненые

Российские войска утром 3 января обстреляли из артиллерии жилой квартал в городе Курахово Донецкой области, попали в многоэтажку, повредили объект водоснабжения, один человек погиб и двое ранены.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии – попали в жилой квартал. По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

Также есть повреждения: один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания".

Детали: Кириленко отметил, что вся Донецкая область – опасна для гражданских, и призвал эвакуироваться.

Этому предшествовало: Поздно вечером 2 января россияне нанесли ракетные удары по городам Дружковка и Краматорск в Донецкой области.