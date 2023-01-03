Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли жилой квартал в Курахово, есть погибший и раненые

Елена РощинаВторник, 3 января 2023, 12:13
Россияне обстреляли жилой квартал в Курахово, есть погибший и раненые
Последствия артиллерийского обстрела города Курахово, фото из Телеграмм Павла Кириленко

Российские войска утром 3 января обстреляли из артиллерии жилой квартал в городе Курахово Донецкой области, попали в многоэтажку, повредили объект водоснабжения, один человек погиб и двое ранены.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии – попали в жилой квартал. По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения. 

Реклама:

Также есть повреждения: один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания".

Детали: Кириленко отметил, что вся Донецкая область – опасна для гражданских, и призвал эвакуироваться.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Поздно вечером 2 января россияне нанесли ракетные удары по городам Дружковка и Краматорск в Донецкой области.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Донецкая область
Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Последние новости
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
Все новости...
Реклама: