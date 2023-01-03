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"Прикрываться нейтральностью аморально": Кулеба пригласил главу МОК в Дружковку

Елена РощинаВторник, 3 января 2023, 14:05
Прикрываться нейтральностью аморально: Кулеба пригласил главу МОК в Дружковку
Ледовая арена в Дружковке после удара ракетой РФ, фото "Суспільне Донбас"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашает в Дружковку Донецкой области президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и других спортивных функционеров, чтобы они увидели последствия атак России для украинских спортсменов. 

Источник: Дмитрий Кулеба в Instagram

Прямая речь: "Приглашаю всех спортивных функционеров, которые хотят допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в том числе президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России. 

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Может, тогда наконец придет понимание, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально. 

Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира – и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, будто ничего не произошло".

Детали: По мнению главы МИД, иностранному политику или спортивному функционеру перед тем как говорить, что "спорт должен быть вне политики", надо посмотреть на фото разрушенной обстрелом россиян ледовой арены "Альтаир" в Дружковке. 

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Кулеба отметил, что там раньше проводили украинские и международные соревнования, тренировались дети и взрослые. 

"Это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и крупнейшая в Украине школа хоккея и фигурного катания. Единственными ударами, которые здесь происходили были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы", – возмутился он.

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Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Этому предшествовало: Вечером 2 января российские войска нанесли три ракетных удара по Дружковке в Донецкой области. Они разрушили Ледовую арену "Альтаир", повредили здания гостиницы МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки.

Темы: Донецкая областьспортвойнаКулеба Дмитрий
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