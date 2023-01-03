Россияне взорвали электростанцию во время отступления из Берислава – Резников

Российские военные во время отступления из Берислава Херсонской области в ноябре взорвали электростанцию.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "В Бериславе (Херсонская область) россияне отступили и намеренно взорвали электростанцию".

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Детали: Резников отметил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры является террористическим актом, согласно ст. 51 (2) Дополнительного протокола I Женевской конвенции. Однако это не останавливает российских захватчиков.

Предыстория:

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть оставляет Херсон и Берислав.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, а в город заходят части ВСУ.