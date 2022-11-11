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ГУР – российским военным в Херсоне: Единственный шанс выжить – сдаться в плен

Елена РощинаПятница, 11 ноября 2022, 16:05
ГУР – российским военным в Херсоне: Единственный шанс выжить – сдаться в плен
Инфографика ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывает российских военных, оставшихся в Херсоне, сдаваться в плен.

Источник: обращение ГУР Минобороны на русском языке в Telegram

Дословно: "Российские военнослужащие! Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся. 

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Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. 

У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен. В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует вам сохранение жизни и безопасность".

Детали: В ГУР заверили, что украинцы соблюдают Женевские конвенции и гарантируют военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность их обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, взятых в плен Россией.

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"Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования, можно, позвонив по телефонам горячей линии государственного проекта Украины "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84 (круглосуточно) или воспользуйтесь чат-ботом "Хочу жить", – советует военная разведка.  

Россиянам, которые не имеют возможности связаться с проектом "Хочу жить", предлагают следующий алгоритм действий: "Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз, поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань), кричите "Сдаюсь!", подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования".

Также есть инструкция, как сдаться в плен в составе группы или подразделения: "Сложите все оружие и отойдите, станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее – она не должна быть в боевом положении), отправьте переговорщика (офицера или самого старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг".

Гражданам Украины из оккупированных территорий, которых насильно "призвали" и заставляли воевать на стороне РФ, следует сообщить украинским военным об этом. На допросе таким людям нужно будет сообщить свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию.

"Сохраняйте свои жизни – сдавайтесь в плен!", – призывает ГУР.

Этому предшествовало: 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона без потерь, однако украинским властям известно, что переодетые в гражданское российские военные остаются в областном центре.

Украинские защитники днем 11 ноября начали заходить в Херсон – на здании Главного управления полиции подняли украинский флаг. Люди вышли встретить бойцов ВСУ в центре Херсона.

Темы: ХерсондеоккупацияпленныеМинобороны
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