Шольц: Условием для переговоров с РФ является вывод российских войск

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, любые мирные переговоры должны быть обусловлены выводом Россией ее войск с территории Украины

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Кроме того, не может быть никакого заключенного мира с Россией за спиной украинцев, заявил Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что с президентом Бразилии у него существует четкая общая позиция: "Мы оба осуждаем российское вторжение".

С другой стороны, Лула четко отверг надежды на поставку в Украину боеприпасов для зенитных установок Gepard или для танков Leopard.

"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для украинско-российской войны. Бразилия – страна мира. И поэтому Бразилия не хочет участвовать в этой войне, даже опосредованно", – сказал он на совместной пресс-конференции.

Между тем, Олаф Шольц утверждает, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.