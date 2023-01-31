Экс-следователь ГПУ Сус получил 9 лет колонии

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса к 9 годам лишения свободы.

Источник: трансляция оглашения приговора ВАКС

Прямая речь: "Окончательно назначить Сусу Дмитрию наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, адвокатуре, правоохранительных органах сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества".

Детали: Экс-следователя ГПУ осудили за завладение имуществом.

Также Суса лишили классного чина - старший советник юстиции.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС.

Сус был отстранен от работы из-за конфликта с Национальным антикоррупционным бюро.

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При генпрокурорстве Юрия Луценко летом 2016-го года Сус оказался в эпицентре громкого скандала - между ГПУ и НАБУ. В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками в НАБУ, а слежка за самим следователем привела к физическому столкновению между работниками двух силовых структур.

Однако осенью 2016 года оказалось, что его автомобиль Audi Q7 записан на 85-летнюю бабушку. Эта история стала первым формальным поводом для перевода Суса на другую должность с последующим увольнением из ГПУ.

Весной 2017 года сотрудники НАБУ задержали его в аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении чужим имуществом в крупных размерах.

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