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Ексслідчий ГПУ Сус отримав 9 років колонії

Альона Мазуренко Вівторок, 31 січня 2023, 09:26
Ексслідчий ГПУ Сус отримав 9 років колонії

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса до 9 років позбавлення волі.

Джерело: трансляція оголошення вироку ВАКС

Пряма мова: "Остаточно призначити Сусу Дмитру покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, адвокатурі, правоохоронних органах строком на 3 років та з конфіскацією всього належного йому майна".

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Деталі: Екс-слідчого ГПУ засудили за заволодіння майном.

Також Суса позбавили класного чину – старший радник юстиції.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

ВІДЕО ДНЯ

Суса було відсторонено через конфлікт із Національним антикорупційним бюро.

За генпрокурорства Юрія Луценка влітку 2016-го року Сус опинився в епіцентрі гучного скандалу – між ГПУ та НАБУ. У розпал конфлікту слідчо-оперативна група на чолі з ним приходила з обшуками до НАБУ, а стеження за самим слідчим призвело до фізичного зіткнення між працівниками двох силових структур.

Однак восени 2016 року виявилося, що його автомобіль Audi Q7 записано на 85-річну бабусю. Ця історія стала першим формальним приводом для переведення Суса на іншу посаду з подальшим звільненням з ГПУ.

Навесні 2017 року співробітники НАБУ затримали його в аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні чужим майном у великих розмірах.

Знати більше: Дмитро Сус: Порошенко сказав Луценку звільнити мене через "співпрацю" із Сакварелідзе

Теми: прокуратураАнтикорупційна прокуратурасудАнтикорупційний суд
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