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США еще не обсуждали предоставление Украине истребителей на высоком уровне – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 16:47
США еще не обсуждали предоставление Украине истребителей на высоком уровне – СМИ
F-16. иллюстративное фото из Википедии

Ответ президента США Джо Байдена на вопрос о предоставлении Украине современных истребителей, возможно, не является окончательной позицией Вашингтона, поскольку он еще не обсуждался на высоком уровне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Politico со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

На просьбу прокомментировать слова американского президента чиновник сказал, что "в отношении F-16 не было никакой серьезной дискуссии на высоком уровне".

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"Иными словами, не похоже, что заявление Байдена является результатом внутреннего пересмотра политики, а скорее текущей позицией человека, который принимает окончательное решение", - констатируют в Politico.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Вашингтон будет обсуждать вопрос истребителей с Киевом и его союзниками "очень осторожно".

Кроме непосредственной передачи самолетов, существует еще один вариант: США могут одобрить реэкспорт F-16 из третьих стран, которые их эксплуатируют, что является требованием для передачи военных самолетов американского производства.

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Ранее Politico писало, что в министерстве обороны США существует группа чиновников, которые склоняют остальных к одобрению отправки истребителей F-16 в Украину, чтобы помочь ей защититься от российских ракетных и беспилотных атак.

Как сообщалось, в понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. В Белом доме после этого сказали, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.

Темы: СШАавиаВоздушные силы ВСУ
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