"Передайте Макрону". Рогозин отправил послу извлеченный из него осколок и обвинил Францию

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин послал извлеченный из него осколок послу Франции для президента Эмануэля Макрона, заявив, что был ранен из французской гаубицы "Caesar" в оккупированном Донецке, – и что Франция за это ответит.

Источник: письмо Рогозина в Telegram, РИА Новости

Прямая речь: "Недавно в результате подлого террористического акта в Донецке я получил тяжелое ранение. Лишь только благодаря великому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров.

В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом.

Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей – сиротами. Эти ребята сопровождали нас с Вами в поездке на Байконур, Вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной".

Детали: Рогозин заявил, что "сотни людей" убиты на Донбассе "французским оружием и французскими наёмниками", но забыл упомянуть, сколько людей убили российские военные, захватывающие чужие территории.

Бывший глава "Роскосмоса" написал послу, что "официальный Париж предал дело великого Де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе", что Франция "подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев".

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Прямая речь: "Господин посол, что творит Франция, что вы делаете в конфликте, который разожгли между славянскими народами западные политики? Надеюсь, Вы понимаете меру своей личной ответственности за эти убийства! Вы же чрезвычайный и полномочный представитель Пятой Республики, Вам и отвечать.

А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе.

Все наши жертвы – на вашей совести, равно как и появление на карте Европы фашистской Украины – также на вашей совести".

Детали: Рогозин нынче руководит группой военных советников "Царские волки".

В комментарии RT он сообщил, что при ударе по гостинице в Донецке погибли "два офицера" спецотряда "Царские волки" – Михаил Бридасов и Владимир Гусейнов, а помимо него самого ранения получили еще четыре члена отряда.

Этому предшествовало: Дмитрий Рогозин был ранен в оккупированном россиянами Донецке 21 декабря при обстреле гостиничного комплекса "Шеш Беш". Там он якобы отмечал день рождения.

Рогозина госпитализировали с проникающим ранением: как сообщали в СМИ, металлический осколок размером 8x6 миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Позже Рогозина перевезли в московский госпиталь и прооперировали.