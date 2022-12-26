Рогозин заявил, что ему грозит паралич – росСМИ
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который недавно получил ранение в ресторане в Донецке во время празднования дня рождения, заявил, что ему грозит паралич.
Источник: российское пропагандисткое издание ТАСС, Рогозин в Telegram
Прямая речь Рогозина: "Я лежу, готовлюсь к операции, завтра она должна пройти. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают (как извлечь осколок)".
Детали: В своем Telegram Рогозин назвал якобы обстрел ресторана в Донецке целим "терактом" и заявил, что там пострадали "не только его бойцы и боевые товарищи", но и персонал отеля.
Он также заявил, что о каждом пострадавшем ему якобы "докладывают дважды в сутки – какова динамика состояния, чем и кто лечит, всего ли хватает".
Рогозин также заявил, что "давно считает себя донецким" и что якобы он "принимал участие в боях за освобождение Донбасса".
Предыстория:
- 21 декабря Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в оккупированном Донецке якобы после обстрела со стороны Украины.
- Тогда росСМИ сообщили, что Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
- Позже сам Рогозин заявил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. О других ранениях он не сообщал.
- Позже сообщалось, что врачи не смогут достать осколок снаряда из тела экс-главы Роскосмоса Рогозина.