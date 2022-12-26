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Рогозин заявил, что ему грозит паралич – росСМИ

Ирина БалачукПонедельник, 26 декабря 2022, 10:05
Рогозин заявил, что ему грозит паралич – росСМИ
Дмитрий Рогозин. Фото из Telegram

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который недавно получил ранение в ресторане в Донецке во время празднования дня рождения, заявил, что ему грозит паралич.

Источник: российское пропагандисткое издание ТАСС, Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "Я лежу, готовлюсь к операции, завтра она должна пройти. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают (как извлечь осколок)".

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Детали: В своем Telegram Рогозин назвал якобы обстрел ресторана в Донецке целим "терактом" и заявил, что там пострадали "не только его бойцы и боевые товарищи", но и персонал отеля.

Он также заявил, что о каждом пострадавшем ему якобы "докладывают дважды в сутки – какова динамика состояния, чем и кто лечит, всего ли хватает".

Рогозин также заявил, что "давно считает себя донецким" и что якобы он "принимал участие в боях за освобождение Донбасса".

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Предыстория:

  • 21 декабря Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в оккупированном Донецке якобы после обстрела со стороны Украины. 
  • Тогда росСМИ сообщили, что Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
  • Позже сам Рогозин заявил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. О других ранениях он не сообщал.
  • Позже сообщалось, что врачи не смогут достать осколок снаряда из тела экс-главы Роскосмоса Рогозина.

Темы: РосcияДонбасс
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