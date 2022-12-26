Рогозин заявил, что ему грозит паралич – росСМИ

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который недавно получил ранение в ресторане в Донецке во время празднования дня рождения, заявил, что ему грозит паралич.

Источник: российское пропагандисткое издание ТАСС, Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "Я лежу, готовлюсь к операции, завтра она должна пройти. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают (как извлечь осколок)".

Детали: В своем Telegram Рогозин назвал якобы обстрел ресторана в Донецке целим "терактом" и заявил, что там пострадали "не только его бойцы и боевые товарищи", но и персонал отеля.

Он также заявил, что о каждом пострадавшем ему якобы "докладывают дважды в сутки – какова динамика состояния, чем и кто лечит, всего ли хватает".

Рогозин также заявил, что "давно считает себя донецким" и что якобы он "принимал участие в боях за освобождение Донбасса".

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