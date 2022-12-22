Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" ранены в Донецке
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получил ранения в Донецке якобы после обстрела со стороны Украины.
Утром 22 декабря Рогозин сообщил детали обстрела и своего ранения.
Источник: помощник Рогозина и пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева в комментарии ТАСС, Рогозин в комментарии RT, База, SOTA, Рогозин в Telegram
Прямая речь помощника Рогозина: "На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет".
Детали: По словам помощника, ранения получили также сопровождавшие Рогозина лица. Он также заявил, что "удар носил явно целенаправленный характер".
Сам Рогозин в комментарии RT подтвердил, что ранен в спину.
Прямая речь Рогозина: "Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника".
Больше деталей: По данным "Базы", Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
В то же время, издание "SOTA" сообщает, что Рогозина ранили в ресторане "Шеш-беш" в Донецке, где он отмечал день рождения.
По данным издания, ранен также так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко, а его охранник и еще один человек убиты.
Позже пресс-секретарь Хоценко подтвердила ТАСС, что тот ранен, угрозы жизни нет.
Обновлено: Утром 22 декабря Рогозин написал в Telegram, что получил ранение в районе лопатки и ждет операции.
Прямая речь Рогозина: "У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей".
Детали: По словам оккупанта, это была "рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из добровольческих подразделений".
Рогозин добавил, что этой гостинице он и другие российские захватчики жили "все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место".
Оккупант считает, что "кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий", в том числе в место, где они непосредственно находились. По словам Рогозина, "били калибром 120 или 155 мм, следствие определит, откуда и кто".
Также росСМИ сообщили, что псевдомэр Горловки Иван Приходько получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке.
Предыстория:
- 15 июля Путин уволил с должности главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, занимавшего этот пост последние четыре года. На его место назначена Юрия Борисова. По данным источников "Медуза", Рогозин должен был перейти на работу в администрацию российского президента.
- СМИ писали, что россияне под новую аннексию территорий Украины могут создать "Крымский федеральный округ", возглавить который мог Рогозин. Однако этого не произошло.