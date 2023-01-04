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"Батькивщина" и "Слуга народа" опубликовали позицию относительно мандатов ОПЗЖ

Александр ШумилинСреда, 4 января 2023, 19:58
Фото иллюстративное

Партии "Батькивщина" и "Слуга народа" хотят лишить нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ мандатов конституционным способом, чтобы те не смогли обжаловать решение через суд.

Источник: сообщение Юлии Тимошенко, пресс-секретаря партии "Слуга народа" Юлии Палийчук

Детали: Заявления обеих политсил сводятся к тому, что они выступают исключительно за правовые и конституционные способы борьбы против запрещенных партий. Сейчас согласно Конституции нет достаточных оснований для лишения нардепов ОПЗЖ мандатов.

Прямая речь Тимошенко: "Партия "Батькивщина" была и остается главным оппонентом пророссийской "Партии регионов", которая потом спряталась за названием ОПЗЖ...

"Батькивщина" выступает за лишение мандатов народных депутатов от ОПЗЖ (читай "Партии регионов") любым конституционным способом...

Фракция "Батькивщина" поддержит любой конституционный законопроект, призванный восстановить справедливость и реализовать запрос общества на очищение власти от коллаборационистов". 

Дословно заявление "Слуги народа": "Фракция политической партии "Слуга народа" последовательно выступает за привлечение к юридической и политической ответственности всех пророссийских политиков, которые причастны к разжиганию войны, распространению враждебной пропаганды, коллаборационизма и поддержки государства-агрессора...

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Даже во время жестоких боев и террористических атак на мирные города, Украина остается правовым государством и действует в соответствии с взятыми на себя международно-правовыми обязательствами.

Мы поддерживаем и будем поддерживать все законные и конституционные методы лишения остатков политического влияния всех представителей пророссийских сил. Но мы не готовы поддерживать волюнтаристские и юридически никчемные инициативы, которые только подыгрывают пророссийским силам, оставляя им шанс на юридическое обжалование и политическую реабилитацию в будущем".

Что этому предшествовало:  В ответе на запрос движения ЧЕСТНО от депутата из "Слуги народа" Олега Дунды говорилось о том, что почти семьдесят нардепов отказались ставить свои подписи под обращением к спикеру Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, которые были избраны от запрещенных пророссийских партий.

Среди тех, кто отказались - фракция "Батькивщина" почти в полном составе и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Темы: Верховная РадаОПЗЖ
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