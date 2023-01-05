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В родном городе Путина вспыхнул и горит беларусский завод

Евгений КизиловЧетверг, 5 января 2023, 14:51
В родном городе Путина вспыхнул и горит беларусский завод
Пожар на "Беларусь-МТЗ" в Санкт-Петербурге, скриншот

5 января в российском городе Санкт-Петербург загорелся завод "Беларусь-МТЗ". По данным МЧС, пожар удалось только локализовать.

Источник: сайт горуправления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ

Детали: Сообщается, что пожар уже привел к гибели двоих человек.

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Пожар начался около 9 часов утра в двух-трехэтажном производственном здании на Пулковском шоссе в Петербурге. Там располагается ЗАО "Беларусь-МТЗ", которое поставляет и производит тракторы и коммунальную технику. Огонь распространился на площадь в 420 кв. м.

 

Спустя два часа пожар удалось локализовать, но не ликвидировать.

По словам гендиректора завода Владислава Секержицкого, причина пожара пока неясна, на месте происшествия работают экстренные службы.

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Отмечается, что нарушений в работе завода выявлено не было.

Предприятие основано в Санкт-Петербурге в 1997 году — оно является дилером МТЗ, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов и нескольких российских компаний, поставляет тракторы из Беларуси и производит коммунальную и спецтехнику.

 

Темы: РосcияпожарПутин
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