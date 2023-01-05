В родном городе Путина вспыхнул и горит беларусский завод

Пожар на "Беларусь-МТЗ" в Санкт-Петербурге, скриншот

5 января в российском городе Санкт-Петербург загорелся завод "Беларусь-МТЗ". По данным МЧС, пожар удалось только локализовать.

Источник: сайт горуправления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ

Детали: Сообщается, что пожар уже привел к гибели двоих человек.

Пожар начался около 9 часов утра в двух-трехэтажном производственном здании на Пулковском шоссе в Петербурге. Там располагается ЗАО "Беларусь-МТЗ", которое поставляет и производит тракторы и коммунальную технику. Огонь распространился на площадь в 420 кв. м.

Спустя два часа пожар удалось локализовать, но не ликвидировать.

По словам гендиректора завода Владислава Секержицкого, причина пожара пока неясна, на месте происшествия работают экстренные службы.

Отмечается, что нарушений в работе завода выявлено не было.

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Предприятие основано в Санкт-Петербурге в 1997 году — оно является дилером МТЗ, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов и нескольких российских компаний, поставляет тракторы из Беларуси и производит коммунальную и спецтехнику.