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Беларусь получила от РФ еще три десятка БТРов

"Украинская правда"Четверг, 5 января 2023, 17:08
Беларусь получила от РФ еще три десятка БТРов

Белорусская армия получила от России еще 34 единицы бронетехники, которую отправили в район Бреста.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", Минобороны Белорусси

Детали: В РБ прибыла очередная партия новых БТР-82A. Кроме БТР-82А, из РФ прибыли БТР-80К (командирский вариант БТР-80, с сохранением вооружения и дополнительным связным и штабным оборудованием), бронированные медицинские и ремонтно-эвакуационные машины на базе БТР-80.

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Эшелон с 34 единицами техники (что соответствует батальонному комплекту) днем направлялся в сторону Бреста.

Аналитики предполагают, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38 десантно-штурмовой бригады.

Дословно: "Стоит отметить, что на вооружение одного из батальонов 38 одшбр только в 2019 году поступили БТР-70МБ1 (белорусская модернизация БТР-70). Также в бригаде эксплуатируются БТР-80. Позже информацию о передаче техники подтвердило и МО РБ: БТР-82А должны заменить в 38 одшбр БТР-80.

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, что это уже третий батальонный комплект БТР-82А в ВС РБ...

Таким образом, перевод на БТР-82А (с БМП-2 и БТР-80 соответственно) коснулся уже не только механизированных, но и подразделений сил специальных операций".

Что этому предшествовало:

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Темы: Беларусь
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