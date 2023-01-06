Белый дом объяснил, зачем Пригожину Бахмут - СМИ

Руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину нужен Бахмут из-за месторождений в районе города.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя Белого дома

Детали: Соединенные Штаты считают, что Пригожин "заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи удерживаемого Украиной города Бахмут".

Есть признаки того, что "одержимостью" России и Пригожина Бахмутом руководят финансовые мотивы, добавил чиновник.

Ранее Соединенные Штаты обвиняли российских наемников в использовании природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах для финансирования войны Москвы в Украине.

Напомним: Пригожин отпустил на свободу первую партию преступников, которые были набраны для войны в Украине из мест заключения, с них также сняты все судимости.