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Белый дом объяснил, зачем Пригожину Бахмут - СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 6 января 2023, 02:58
Евгений Пригожин, Фото: ТАСС

Руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину нужен Бахмут из-за месторождений в районе города.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя Белого дома

Детали: Соединенные Штаты считают, что Пригожин "заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи удерживаемого Украиной города Бахмут".

Есть признаки того, что "одержимостью" России и Пригожина Бахмутом руководят финансовые мотивы, добавил чиновник.

Ранее Соединенные Штаты обвиняли российских наемников в использовании природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах для финансирования войны Москвы в Украине.

Напомним: Пригожин отпустил на свободу первую партию преступников, которые были набраны для войны в Украине из мест заключения, с них также сняты все судимости.

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Темы: БахмутвойнаРосcияВагнер
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