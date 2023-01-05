РосСМИ: Пригожин отпустил на свободу группу преступников, которые воевали в Украине - сняли все судимости
Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин отпустил на свободу первую партию преступников, которые были набраны для войны в Украине из мест заключения, с них также сняты все судимости.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Детали: Российские пропагандисты выложили соответствующее видео, где Пригожин общается с преступниками. По его словам, общество должно относиться к ним "с уважением".
Пригожин утверждает, что многим из тех, кто сидел в лагерях, оставались до выхода на волю считанные дни, они пошли на захватническую войну, потому что "просто Родину хотелось защищать".
Напоследок Пригожин дал рекомендации преступникам. "Много не бухаете, наркотики не употребляете, баб не насилуете", - подытожил он.
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"Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер"
Предыстория:
- 4 июля 2022 года "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
- 20 июля 2022 года издание писало, что ЧВК "Вагнера" проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
- Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.
- В сентябре прошлого года Пригожин, комментируя сообщения о вербовке заключенных для участия в войне в Украине, предложил несогласных с такой вербовкой отправить на войну своих детей.
- Также в сети появилось видео, на котором Пригожин лично призывает российских заключенных воевать в Украине.
- Сообщалось, что вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – лишь в ноябре 2022 года ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.