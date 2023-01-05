РосСМИ: Пригожин отпустил на свободу группу преступников, которые воевали в Украине - сняли все судимости

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин отпустил на свободу первую партию преступников, которые были набраны для войны в Украине из мест заключения, с них также сняты все судимости.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Российские пропагандисты выложили соответствующее видео, где Пригожин общается с преступниками. По его словам, общество должно относиться к ним "с уважением".

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Пригожин утверждает, что многим из тех, кто сидел в лагерях, оставались до выхода на волю считанные дни, они пошли на захватническую войну, потому что "просто Родину хотелось защищать".

Напоследок Пригожин дал рекомендации преступникам. "Много не бухаете, наркотики не употребляете, баб не насилуете", - подытожил он.

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