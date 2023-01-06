ISW назвал цели Путина в объявлении рождественского перемирия

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России объявлением рождественского перемирия хочет навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.

Источник: ISW

Детали: Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска проведут 36-часовое перемирие с 6 на 7 января в связи с празднованием Рождества Христова, по мнению военных аналитиков, скорее всего, является информационной операцией, которая имеет целью нанести ущерб репутации Украины.

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Путин мог стремиться обеспечить 36-часовую паузу для российских войск, чтобы предоставить им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критически важных участках фронта.

В ISW отмечают, что такая пауза принесет непропорциональную пользу российским войскам и начнет лишать Украину инициативы.

Обоснование Путиным прекращения огня на религиозных основаниях дополнительно усиливает еще одну российскую информационную операцию, которая представит Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как "настоящего защитника христианской веры".

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Провинциальное информационное пространство российских военных блогеров отреагировало на объявление о прекращении огня с резким недовольством.

Путин подтвердил свои максималистские цели в Украине во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января.

Использование режима прекращения огня в качестве информационной операции в сочетании с продолжением пропаганды Путиным максималистских целей в Украине по-прежнему свидетельствует об отсутствии у Путина желания вести реальные переговоры с Украиной.

Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что пленные, которые были добровольцами группы "Вагнера" в Украине, получили помилование.

Аналитики предполагают, что это его попытка увеличить свое влияние и политическую силу.

Основные выводы ISW по анализу боевых действий в Украине 5 января: