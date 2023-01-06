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Германия может предоставить Украине еще ЗСУ Gepard – Spiegel

Ольга ГлущенкоПятница, 6 января 2023, 05:55
Фото: Getty Images

Кроме объявленных бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, Германия намерена передать Украине дополнительные установки Gepard.

Источник: Spiegel, ZN.ua

Детали: По данным издания, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним.

Что это за страны, не сообщается.

"Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность, что в ближайшие месяцы в Украину могут доставить больше гепардов", - сообщает издание.

Напомним: Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.

В декабре сообщалось, что Германия до сих пор не предоставляет Украине современные танки, но продолжает присылать другие виды вооружений, среди которых, в частности, самоходные гаубицы.

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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