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Германия может предоставить Украине еще ЗСУ Gepard – Spiegel

Ольга ГлущенкоПятница, 6 января 2023, 04:55
Германия может предоставить Украине еще ЗСУ Gepard – Spiegel
Фото: Getty Images

Кроме объявленных бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, Германия намерена передать Украине дополнительные установки Gepard.

Источник: Spiegel, ZN.ua

Детали: По данным издания, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним.

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Что это за страны, не сообщается.

"Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность, что в ближайшие месяцы в Украину могут доставить больше гепардов", - сообщает издание.

Напомним: Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.

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В декабре сообщалось, что Германия до сих пор не предоставляет Украине современные танки, но продолжает присылать другие виды вооружений, среди которых, в частности, самоходные гаубицы.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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